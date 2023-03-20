112年全國原住民運動會24日在台北市點燃戰火，縣長楊文科20日授旗給新竹縣代表隊，並奮力揮棒3次，象徵強棒出擊，但從下向上的揮桿動作，被與人士笑說「縣長你是在打高爾夫嗎？」

今年全原運新竹縣代表隊派出465位選手和隊職員，參加傳統拔河、傳統狩獵、傳統負重、傳統射箭、傳統路跑、傳統鋸木等6項傳統比賽，及水域競舟、田徑、角力、柔道、棒球、跆拳道、慢速壘球、槌球、籃球等9項擅長項目。

泰雅族長老在授旗儀式前，吟唱古調祈福，楊文科透過原民處長雲天寶的翻譯，了解詞意如同知名歌曲《You raise me up》（你鼓舞了我），授旗後頒發加菜金，由新樂國小校長高文良代表接受。

楊文科說，上屆新竹縣代表隊在全原運成績出色，榮獲10金14銀21銅，是歷年最棒，今年代表隊的陣容最大，相信在祖靈的保佑、激勵下，一定能再創佳績。

隨後，去年台灣區少棒隊冠軍關西國中棒球隊隊員，排成半弧型， 遞給楊文科1支球棒，楊揮棒時一起高喊「拉呼！」（泰雅語加油之意）。

楊文科連揮3棒，向下而上的動作，有如打高爾夫的揮桿動作，讓與會人士笑說「縣長你是在打高爾夫嗎？」楊文科露出很開心的表情，期勉選手們能再創佳績。

楊文科表示，全中運即將於4月22日到27日在新竹縣登場，選手們參加全國原住民族運動會也是以賽帶訓，除了以高昂的士氣和無比的信心為新竹爭光，也累積全國性賽事的經驗，之後在新竹縣主辦的全中運發光發熱。