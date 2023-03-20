苗栗縣長鍾東錦20日上午在縣府第1辦公大樓前廣場，授旗全國原住民族運動會苗栗縣代表隊，並頒贈加菜金7萬8500元，期勉選手全力以赴，締造佳績，為苗栗縣、為族人爭光。

全國原住民族運動會每2年舉行1次，今年度全國原住民族運動會將在3月24日至27日，台北市花博爭豔館開幕，本年度由台北市政府主辦，競賽種類共計17項，苗栗縣代表隊隊職員共168位，其中有130位選手針對較有把握得牌項目計有11項，分別為田徑、慢速壘球、籃球、柔道、角力、傳統摔角、傳統路跑、傳統負重、傳統鋸木、傳統射箭及傳統狩獵等。

今天授旗典禮，在泰雅怡啦舞團演出的精彩原住民舞蹈中揭開序幕，並由縣長鍾東錦、議員劉美蘭、南庄鄉長羅春蓮、泰安鄉公所祕書陳信達、泰安鄉代表及校長們在泰雅族頭目宋國生、賽夏族耆老豆鼎發、阿美族頭目陳金流帶領下舉辦祈福儀式，準備供品米酒、魷魚、檳榔及香菸等祈福代表隊各項競賽平安、順利，奪得佳績。

接著進行授旗儀式，由參加本年度台北市青年盃全國田徑錦標賽、桃園市全國田徑分齡賽高男組跳遠第2名且為110年全國原住民族運動會青少年跳高第1名的潘力豪選手代表接旗，縣長鍾東錦並致贈加菜金共7萬8500元。

前年度全國原住民族運動會在宜蘭縣舉辦，苗栗縣縣榮獲6金6銀4銅共計16面獎牌最佳成績，比較108年2金3銀4銅多出7面獎牌，今度苗栗縣代表隊到台北市出賽有信心逐步超越極限，贏得最好成績。

縣長鍾東錦說，希望各位參賽選手在比賽期間都能抱持平常心，把集訓期間培養的團隊默契和最好的狀態發揮到運動場上，期勉各位參賽選手全力以赴，團結合作，秉持運動家精神，希望能為苗縣爭取榮譽、締造佳績之外，透過和其他縣市切磋交流技藝，增進各方友誼。