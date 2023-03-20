一名網友與妻子結婚5年，妻子婚後生產完向他坦承性慾變很低，每次看到他自行DIY都覺得愧疚，同意他去「找外食」，但他認為若日後是他性慾比較低，妻子提出自己也想找外食，他不知道能否豁達答應，同時也擔心一但吃了外食，原本甜蜜和諧的婚姻生活就會變了調。

該網友在「爆料公社－匿名公社」發文，他與妻子結婚5年，婚前認為彼此性生活合得來、性慾也都不錯，但婚後妻子生完孩子後，就向他坦承性慾變得很低，還說每次看到他自己DIY就覺得愧疚，於是提出同意讓他去找外食，但前提是要讓妻子知道且不能暈船，並且一定要戴套。

原PO說他事後問妻子如果改天角色互換，變成是他性慾降低，妻子是否也能去找外食，妻子當下回應不會，但他認為以後的事很難說，「如果我去找外食，以後她有需求也可以去，到時我不知道會不會像她這麼豁朗」，他最後強調2人仍很相愛，生活上、顧孩子上都互相體諒配合。

原PO說2人為了性生活更美滿，他主動做了結紮，妻子也稱他很體貼，但就是目前性慾很低，他發文問網友若真的去找外食，會不會平衡就消失了；其他網友留言「換位思考 你能接受你在去做這件事情，不能就自己來吧」、「慾望低可以挑起來看看，DIY也沒什麼不好吧，情趣就是時時刻刻都可創造」、「沒有什麼性慾低，只是沒找到點或是生活中壓力大煩心事太多所以才沒性趣」。