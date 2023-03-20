中國大陸國家主席習近平即將出訪莫斯科會晤俄羅斯總統普丁，英國廣播公司（BBC）分析，普丁主要尋求朋友協助，不過過去一年的經驗顯示，中俄友誼仍有限制，誠如俄軍專家所言，俄羅斯「過度興奮」，因為北京只有一個盟友，就是自己。另外文章也分析，習近平可能向普丁釋出3種訊號，包括該收手了、繼續戰爭，或是什麼都沒表示。

為何普丁與習近平的會晤如此重要？

■普丁尋求朋友協助 但可能「過度興奮」

習普會即將於20、21日登場，BBC俄國編輯羅森柏格（Steve Rosenberg）撰文指出，習近平到俄羅斯進行國是訪問，是支持普丁及俄羅斯的明確訊號。

他引述諾貝爾和平獎得主、俄國媒體人穆拉托夫（Dmitry Muratov）指出，「普丁正在建立自己的集團，他再也不會相信西方」，「因此普丁正在尋找盟友，試圖讓俄羅斯成為與中國、印度、部分拉丁美洲及非洲共同堡壘的一部分，普丁正在建立自己的反西方世界。」

羅森柏格指出，一年前普丁與習近平才聯手宣告中俄友誼「沒有界線」，如果是這樣的話，普丁可能會期待北京提供致命武器，幫助俄軍擊敗烏克蘭，不過過去一年經驗顯示，中俄友誼仍有限制，擔憂被西方制裁，至今北京仍不願提供莫斯科直接軍事支持，「對北京而言：抱歉了俄羅斯…中國優先。」

羅森柏格也指出，俄羅斯軍事分析家、退役上校霍達里諾克（Mikhail Khodarenok）近日在國營電視台的言論就佐證了上述論點，霍達里諾克認為，部分俄國專家對習近平訪俄「過度興奮、甚至歡欣鼓舞」，「中國只能有一個盟友：就是中國自己；中國只能有一套利益：就是親中利益；中國外交政策完全缺乏利他主義。」

大陸國家主席習近平於20至22日至俄羅斯進行國是訪問。

■習近平可能對普丁釋出3訊號

另外BBC駐中國記者麥笛文（Stephen McDonell）分析，這場習普會之所以受矚目，除了因為兩大強權在戰爭期間聚首外，外界也在關注，在俄軍似乎將「恥辱吞敗」的情況下，北京會怎麼做？

麥笛文指出，習近平抵達莫斯科後對普丁釋出的訊號只會有3種方式：第一，是時候考慮收手，做出有台階下的妥協；第二，同意普丁繼續戰爭，甚至猛烈進攻；第三，什麼都沒表示。

他分析，北京才促成伊朗與沙烏地阿拉伯重新建交，在國際舞台展現影響力，習近平似乎不太可能釋出第三種訊號。

第一種選項則會讓北京再度獲得「全球和平調解人」的稱號，這個選項的主要問題在於，中國大陸能從中獲得多大好處。

第二種訊號的前景最慘澹，麥笛文指出，有一種說法是，俄烏戰爭正好落入了北京的地緣政治戰略，莫斯科對抗西方、消耗北約資源，隨著戰事拖延，西方民眾就愈不樂見發生另一場衝突，如果解放軍在這時對台灣動武，他認為北京可能有這樣的算計：戰事拖得愈久，就愈少人願意捲入另一場衝突。