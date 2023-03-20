台中關清明節連續假期通關不打烊，入出境旅客行李、船舶及飛機維持24小時通關。(陳世宗攝)

台中關清明節連續假期通關不打烊，入出境旅客行李、船舶及飛機維持24小時通關。(陳世宗攝)

財政部關務署台中關為維持112年清明節連續假期期間，從4月1日至4月5日旅客、進出口貨物、郵包及運輸工具通關順暢，秉持為民服務精神；採下列通關服務措施，包括3月31日（連續假期前一天）一般進出口(含保稅)通關，除特殊案件外，均於當日處理完畢；入出境旅客行李、船舶及飛機維持24小時通關。

台中關指出，連續假期期間如需辦理進出口貨物通關者，免事先提出申請，該關於每日上午8時30分至下午4時30分主動派員辦理。該期間視同正常辦公時間，免徵收特別驗貨費及特別監視費。儀檢作業：配合櫃場作業日期，該關派員值勤時間為上午8時至下午4時止。

郵包作業：配合郵局作業時間，該關4月2日及4月5日全日派員值勤。入出境旅客行李、船舶及飛機維持24小時通關。

台中關各通關單位服務電話：（一）業務一組：進口一課(04)26565101分機225、驗貨課(04)26565101分機203、臺中郵務股(04)23015110分機589。（二）業務二組：出口業務課(04)26565101分機114、麥寮業務課(05)6812061。（三）保稅組：保稅業務課(04)26565101分機370、中科業務課(04)25602706分機51。（四）稽查組：巡緝課(04)26565101分機149、檢查課(04)26155098。（五）機動儀檢組：儀器檢查課(04)26571721、機動巡查課(04)26582500分機110。清明節連續假期期間處理緊急業務及聯繫單一窗口電話號碼：(04)26573089。