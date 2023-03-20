8年前西門町峨眉停車場槍擊雙屍命案，陳男犯後當庭向死者家屬表示歉意，並有抄寫佛經迴向死者，歷審5度將他判死，上訴後，最高法院20日開庭進行準備程序，法官審理陳的犯行是不是兩公約所指「最重大之事」等3項法律爭點，將擇期進行生死辯。

受命法官汪梅芬表示，陳福祥遭判處死刑部分，合議庭因認為有必要公開審理，所以先進行準備程序，陳福祥律師表示，更三審判刑量刑過重，沒有考量對陳有利的部分，但蒞庭檢察官說，原判決認事用法沒有不當，應儘速駁回上訴、判死定讞。

隨後，法官整理法律爭點，首先是陳殺害蔡鎧陽是否符合兩公約情節最重大的犯罪，這樣的犯罪是否必要判死刑，及量刑是否不當，檢辯將再辯論庭針對法律爭點進行辯論，合議庭再決定是否駁回上訴，判陳福祥死刑確定。

這起震驚社會的槍擊命案，起因男子陳威宇經友人介紹，找陳福祥安排買毒品，2015年1月蔡宗育、蔡鎧陽北上與陳福祥見面，後來3人相約峨眉停車場交易毒品，但陳福祥先後槍殺蔡宗育2人，再騙陳威宇完成交易，拿走440萬後逃亡，後來因上色情網站洩漏行蹤被逮。

台北地方法院一審到台灣高等法院更三審，歷經5個合議庭、15位法官都認定，陳福祥只因自己主觀認為被害人蔡宗育有攜帶槍枝，見其有摸腰部之舉動，竟先下手殺害，又為免事跡過早敗露，對無威脅可言之蔡鎧陽痛下殺手，下手當時視人命如草芥。

歷審將陳福祥殺害蔡宗育部分判處無期徒刑，就殺害蔡鎧陽部分，認定他在殺害蔡宗育後，不到3分鐘之時間，即對蔡鎧陽再下毒手，且手段極為殘暴，有使他與社會永久隔離之必要，無從以教化可能性來迴避，判處死刑，合併執行死刑，褫奪公權終身。