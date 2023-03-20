寶可夢版的多人線上戰鬥競技場（MOBA）遊戲《寶可夢大集結》上周末在馬來西亞舉辦「Pokémon UNITE Asia Champions League 2023」的決賽，最終由台灣隊伍「Hi5」奪下此次冠軍，抱回3萬美元（約新台幣91萬）獎金。

「Pokémon UNITE Asia Champions League 2023」是遊戲首次針對亞洲地區舉行的錦標賽，邀請來自東亞聯賽、東南亞聯賽和印度聯賽的冠亞軍，共6支隊伍參賽，最終來自台灣的Hi5在冠軍戰以3比2擊敗東南亞聯賽的亞軍TeamMYS精彩封王。

Sports keeda報導，兩隊廝殺到最後一刻才分出勝負，Hi5在決勝局靠著一連串妙招甩開對手，奪得隊史首座亞洲大賽冠軍。此次比賽總獎金為6.5萬美元，冠軍能Hi5能拿到3萬美元，亞軍TeamMYS則可獲得1.5萬美元獎金。

在第一天小組賽，Hi5以2連勝之姿晉級四強，對決另一組的第二名Rise以3比2勝出，打進冠軍戰，先丟掉前面2局的狀況下，連拿3局逆轉奪冠，表現相當精采。