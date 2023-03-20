前桃園市長、行政院副院長鄭文燦。（摘自鄭文燦臉書）

台灣各地水情逐漸吃緊，除了南部地區水情燈號紛紛調整，傳出「新竹以南」將由藍轉綠，意即從「水情正常」調整為「水情緊張」。行政院副院長鄭文燦20日證實，當前台中、新竹都有水庫水位下降問題，因此經濟部決定提早部署，將燈號轉為綠燈的用意，主要是希望降低水耗。

鄭文燦下午出席「晨星暨Smart智富台灣基金獎2023年頒獎典禮」前受訪指出，新竹以南的水情燈號由藍轉綠，主要是提早預警、部署，當前南部水情吃緊，中央為此成立旱災應變中心，從調度、備援、節水及擴大水資源來源等方式，希望能度過此次旱災。

「這次旱災嚴重性不亞於2年前的百年大旱。」鄭文燦說，目前曾文水庫、南化水庫水位都下降到低點，政府祭出各項方案增加供水，確保南部用水安全，而台中、新竹也有水位下降的問題，因此經濟部決定提早部署，讓燈號轉為綠燈，主要是希望降低水耗。

根據經濟部水利署資訊，藍燈代表水情正常、綠 燈代表水情稍緊、黃燈代表已實施第一階段限水措施、橙燈代表已實施第二階段限水措施、紅燈代表已 實施第三或四階段限水措施。