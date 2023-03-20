曾有「世界第一排球美少女」封號的哈薩克女排球員莎賓娜，2014年到台灣比賽時，因擁有像洋娃娃的臉蛋、120公分的逆天長腿而受到媒體關注。怎料，在體育事業正起飛時，傳出疑似整形失敗的消息，面貌與過往模樣相差甚大，飽受惡言，如今她終於奪得冠軍，26歲的模樣再度成為焦點。

莎賓娜2014年代表哈薩克國家隊到台灣參賽，首次現身國際比賽的她，散發鄰家女孩般的氣質，成為國際矚目的焦點，更被譽為「12頭身美少女」一度爆紅，從此節目、活動邀約不斷，知名度大開。

2015年加入日本企業球隊，成為女子排球界的明星，怎料，後來被發現疑似整形，樣貌與過往自然清秀的形象有所差距，遭到日媒激烈批評，「整張臉整到壞掉」、「女神崩壞」，最後在父親的鼓勵下，才又回到哈薩克。

回國後，莎賓娜專注於全職運動員的身分，並考上國內最高學府阿利法拉比大學，主修體育教育。更在2020年宣布結婚，使外界相當震驚，不過結婚後的她仍投入排球比賽，從當初留著妹妹頭劉海的美少女，蛻變成自信成熟的人妻。如今傳出好消息，26歲的她在今年加入阿拉伯聯賽在杜拜打球，也在昨（19）日順利幫助球隊贏得冠軍，吸引粉絲紛紛道賀。