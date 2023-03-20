一名男網友表示，在草叢中發現一黑白相間的竿狀物，和甘蔗的外形相似，但細看才發現表面有鱗片，根本不是什麼甘蔗，而是一條蛇，不少網友看了圖片剎那間也分不出來，「真的很像甘蔗，差點被騙了」，也有人認出照片中的蛇其實台灣最毒陸棲蛇「雨傘節」，被咬會立刻死亡。

原PO近日於個人臉書上傳一張照片，只見草叢中一根黑白相間的長條竿狀物，再仔細一看竿狀物的表面有鱗片，原來是一條蛇，乍看之下讓人以為是甘蔗，他忍不住開玩笑說，「地上有根甘蔗啦！」

圖文曝光，網友也一致認為很像甘蔗，「甘蔗節這麼密誰要買啦」、「嚇到趕快拿起來啃」、「到醫院就說是被甘蔗咬了一口」、「甘蔗怎麼會有鱗片呢？」、「看看倒吃甘蔗會不會比較甜」、「真的很像！差點就被騙了」。

留言中也有懂蛇的網友認出照片中的蛇是雨傘節，是台灣最毒的陸棲蛇，若不慎被咬會立刻死亡，「原來甘蔗皮是有鱗片的啊！我還以為是雨傘節呢」、「這甘蔗有毒」、「這隻有毒欸」、「台灣最毒的陸棲蛇」、「一口下去會升天的甘蔗」。