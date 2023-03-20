行政院副院長鄭文燦。（摘自鄭文燦臉書）

近年虛擬貨幣交易熱絡，據悉，行政院展開跨部會討論後，正研議加大納管力道並由金管會擔綱主責角色，但因虛擬資產態樣多元，針對納管方式、如何分工，目前都還在研議階段，最終拍板方案尚未出爐，最快將在3月底對外宣布。對此，行政院副院長鄭文燦20日證實此事，但相關法制跟管理規範仍需細緻化，會等配套完善後再對外公布。

整體加密貨幣市值突破1兆美元大關，顯見虛擬投資市場正夯，但去年接連發生美元穩定幣（UST）崩盤等多起風險事件，去年11月全球第二大的虛擬資產交易所FTX宣告破產，全台高達30萬人受害、牽涉金額超過新台幣150億元，許多立委都曾呼籲政府盡快研議納管辦法、確認主管機關。

綜觀日韓、歐盟、新加坡及多國作法，幾乎都由金融監理機關擔任監管角色，而金管會主委黃天牧日前被問到國內虛擬資產監管進度時，也首度鬆口表示，政院正在進行最後決策，近日會有所決定，強調未來金管會在虛擬資產納管層面，將扮演一定程度的角色，不會只限於洗錢防制，也暗示各國都是朝強化監理的方向前進。

據悉，政院在先前討論時，便傾向由金管會主管，但尚未經跨部會拍板定案。行政院官員透露，虛擬貨幣在洗錢防制這塊，預計會由金管會負責，但因虛擬資產態樣多元，若要全面納管，就不會單純處理洗錢，還會涉及消費者保護等種種層面，至於確切方向，目前都在研議中。

政院官員指出，目前各國對於加強監管的作法都不同，有些國家另立專法，有些則採其他方式，當前政院是傾向先確定主管機關，後續處理要參考各國作法。畢竟虛擬資產並非一國一地區的單一現象，而是國際上普遍有的狀況，要如何納管、治理，會由目的事業主管機關決定。

知情官員解釋，虛擬資產性質較多元，牽涉多個部會，在支付、交易上較屬金管會業務，在法幣交換部分可能和中央銀行有關，在NFT方面，若是涉及作為電子簽章憑證的部分，比較是由數位部管理，但因其他NFT應用牽涉曾面較廣，不可能全由數位部負責，因此最後分工仍待最終討論。