不甩誠信條款？屏議員陳明達率先完成黨內立委初選登記。(林和生攝)

屏東縣議員陳明達20日在支持者陪同下，到民進黨屏東縣黨部登記參加明年屏北區立委初選，預計將對上爭取連任的立委鍾佳濱及農水署屏東處長黃信茗。

陳明達表示，立委職責除了制定修正法案、審查中央政府總預算案以外，更需要配合地方政府向中央爭取更多的經費和福利，他從基層鄉代、縣議員做起，最了解地方迫切的需求，所以在鄉親鼓勵下決定擴大服務參選立委。

他坦言，最近坊間出現許多看板和耳語流傳，說因為黨主席賴清德不希望現任議員參選立委，他特別澄清說，根據日前中常會討論後，並無硬性或是明文規定現任議員不得參選，只是建議剛當選的議員不要參選；但自己已當了2屆代表、3屆議員才決定擴大服務，爭取參選立委。

這就像許多現任立委去年任內爭取轉換跑道參選地方首長一樣、都是屬正當性的擴大服務，所以用這樣似是而非的宣傳手法真的沒有必要。

他認為，民進黨一向是大鳴大放，可以互相競爭、也能彼此團結的政黨，相信每一位爭取參選的黨內同志應該都有一個共識，就是初選時彼此理性競爭不惡意攻擊、初選過後團結一致，支持出線的同志，所以會從自身做起並呼籲其他參選同志，要求自己團隊和支持者，要在初選期間理性訴求、不做惡意攻擊或散布不實抹黑的言論造成支持群眾對立，避免初選後留下無法彌補的傷口。