非洲迦納男子阿巴洛2016年以特技表演工作名義來台，逾期居留至今，去年11月因竊盜罪嫌遭查獲，遭移民署收容限制自由，2月獲釋，19日下午1時許駕車自撞機車，報警後被查獲大麻，他辯稱「撿來的」裝瘋賣傻令警傻眼，將他依照公共危險與毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

來自迦納的阿巴洛7年前以從事藝術表演來台3個月，在高雄1家大型遊樂園區工作，之後一直逾期居留在台灣，去年11月因犯下竊盜罪遭查獲，因檢察官還需調查案情，移民署將他先行收容3個月，限制自由。

阿巴洛2月剛獲釋，卻仍不安份，平時住在高雄朋友家，19日下午1時許開車到台南中西區五妃街找朋友喝酒，喝了一瓶威士忌與5罐啤酒才離去，卻在倒車時撞上1部機車，自行報警。

當警方告知車禍必須酒測且有罪責時，他立即改口並非駕駛人，警方調閱監視器認定車上僅他1人，他酒測值達0.4毫克。隨後在他身上查獲大麻0.8公克，他仍稱毒品是撿來的，並稱要提審。

阿巴洛在台灣居留7年，早已聽得懂中文，卻在警局滿臉醉容，有時說英語，有時說國語，一連串的裝瘋賣傻行為令警方傻眼，連翻譯的外事警員一度動怒，警方依其意願報請法院提審，法官20日上午開始審理，仍依照毒品與公共危險罪嫌將他移送台南地檢署。

迦納外籍人士一再在台灣犯案卻未遣返，移民署表示將依照檢察官指示，若對象在台案件偵查結束，立即驅逐出境。

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