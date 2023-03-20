去年汪小菲在微博暴走大爆S家的內幕，更點名小S老公許雅鈞「在上海養好幾個女人」，對此，小S曾回應網友留言，直說：「我不慘，我很幸福！相信的人就相信，不相信的人，我懶的再費唇舌」，強調家庭生活很美好，近日她則在節目裡自曝老公許雅鈞在孩子們眼中像隱形爸爸，讓3個女兒以為自己在單親家庭，但不忘補充許雅鈞該出現的時候還是會出現，例如要決定家族聚餐的時候。

汪小菲去年爆料許雅鈞跟別的女人過從甚密，在上海有很多紅粉知己，並稱在「你們家樓下的會所找姑娘」，接著又被大陸女網紅「小胡靜」曬出疑似許雅鈞在酒吧玩樂的9秒影片，寫下：「她老公真的好愛玩啊」，但S媽受訪力挺許雅鈞，表示雙方相處多年，很清楚他的為人，小S則強調相信老公，「我老公不是公眾人物，以後關於他的問題都不會回應，謝謝。」

見此，有網友到小S的IG寫下：「在自己的婚姻裡低三下四忍氣吞聲，卻在自己親姊姊的婚姻裡上躥下跳，真有妳的」，小S則高EQ回應：「過獎了」，另有人酸她：「家庭生活再慘也要笑著出來見人」，小S則強調自己很幸福，先前她更在《小姐不熙娣》中狠揍充氣木樁，大吼：「不要再亂編我們家的故事了！！」間接表示一切都是子虛烏有。

小S女兒竟自覺像單親！爸爸如隱形僅「重大事件」才參與！

最近小S在節目中跟潘若迪、小馬（倪子鈞）、小刀（彭康育）等分享奇葩爸爸的故事，小S談到自己老公突然表示，許雅鈞在家裡像個「隱形爸爸」，「小孩會覺得她們是單親的」，3個女兒有什麼事都會第一個跟她分享，除非是遇到重大決定許雅鈞才會出現，平時很少參與親子互動，至於何時許雅鈞才會突然現身？小S笑說：「例如是『今天晚上要不要全家一起吃火鍋』」這種事才會出現，但隨即被來賓吐槽說：「這算哪門子重大決定？」小S則說因為如果是她就會親自下廚，但如果要吃火鍋這類家庭聚會，許雅鈞就會出面協調，甚至幫忙約其他親人一起參加。

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