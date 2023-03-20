苗栗縣首條計程車共乘路線今天啟用。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

副縣長鄧桂菊等人啟用計程車共乘路線。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣首條計程車共乘路線「台灣客家文化館－台鐵豐富站（高鐵苗栗站）」，20日正式啟用，共有10輛計程車加入行列，採提前預約制度，4人共乘每人車資為160元，未來可望提升地區交通便利，也帶動地方觀光發展。

新竹區監理所苗栗監理站，協調轄區計程車隊、台鐵豐富站與客委會客發中心，共同打造「台灣客家文化館－台鐵豐富站（高鐵苗栗站）」計程車共乘路線，這也是苗栗縣第1條計程車共乘路線，由台灣大車隊新竹分公司營運，共乘計程車專屬站牌分別設置在銅鑼鄉客家文化館入口大門道路旁，以及台鐵豐富站入口排班計程車處。

共乘計程車前車窗，都會貼有共乘識別的標誌，路程約23公里、車程約30分鐘，車資以苗栗縣計程車費率計算分攤，1 人650元、2人各325元、3人各215元、4人每人160元，愈多人搭乘愈便宜，持有宣傳摺頁給駕駛蓋章，還能在文化館消費享95折優惠、Facebook打卡送好禮、3D好客劇場優待票價等多項優惠。

這項新興的共乘計程車服務，今天由苗栗副縣長鄧桂菊、客委會客發中心主任何金樑、縣府文觀局副局長王浩中、銅鑼鄉長謝昌年、新竹區監理所長吳季娟、苗栗監理站長蘇淑賢等人共同啟動。

鄧桂菊指出，客家文化館是具有客家特色的景點，位於銅鑼科學園區內，館舍、環境雖優美，但缺乏大眾交通接駁，為提供便利交通工具，促進觀光發展，客發中心結合監理單位規畫計程車共乘路線，讓前往客家文化館的遊客多了1個新的交通選擇，搭配即將到來的桐花季、桐花婚禮等活動，不但創造觀光效益，更讓遊客體驗客庄之美。

共乘服務預約時間為周1至周5，可撥打台灣大車隊共乘預約專線「03-6672468」提前1天預約，周6、周日及國定假日暫停預約服務，要搭乘的旅客須提早預約。詳細資訊可上台灣客家文化館網站 （https://thcdc.hakka.gov.tw/1240/） 搜尋。