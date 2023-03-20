國民黨桃園市黨部書記長李世俊，今天上午10點於市黨部門口張貼立委初選公告。(市黨部提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市黨部書記長李世俊今上午10點，將第11屆立法委員桃園市第一階段提名登記選舉公告張貼於市黨部門口，象徵明年立委選舉正式開跑。桃園市共有第三、第四、第五選區列入第一階段提名，領表及登記時間為3月22日至3月24日，3個選區都是現任國民黨籍立委，分別是魯明哲、萬美玲和呂玉玲，其中呂玉玲已有議員黃敬平表態挑戰。

桃園市黨部表示，根據黨中央訂頒「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」暨「中國國民黨第 11 屆立法委員（區域暨原住民）選舉候選人提名作業要點」有關規定，桃園市共有第三（中壢區76里）、第四（桃園區67里）、第五（平鎮、龍潭區）等3區列入第一階段候選人提名登記選區。

市黨部指出，3個選區領表及登記時間，皆為3月22日至3月24日上午10點至下午4點，有意參選的黨員，應於上述時間前往桃園市黨部（桃園市桃園區成功路二段149號）領表及登記。

書記長李世俊說，黨員申請領表以一個選舉區為限，未領表黨員不得申請提名登記，同時領表黨員與登記黨員須同一人，領表與登記需同一選舉區，除了領表登記要繳交10萬元外，還要繳交保證金50萬元、選務作業費50萬元，總計110萬元，保證金50萬元在市選委會公告候選人名單，經確認無違紀參選者將會退還。

市黨部表示，區域立法委員候選人提名，依據 「黨員投票」（佔百分之三十）與「民意調查」（佔百分之七十）之結果，但立委提名登記時間截止以後，會先經協調程序，若能產生建議提名人選，將不辦理黨員投票及民意調查，如該選區所有登記黨員二分之一以上（含二分之一）協調同意得不辦理黨員投票，而以二至三家民調機構調查結果作為建議提名之依據，如不同意，就要於4月22日辦理黨員投票。

市黨部提醒，為維護投票權益，黨員務必於3月31日前繳清所有黨費，才能取得投票選舉人資格，否則將無法投票。