八卦山「赤腳精靈」窯烤麵包，進駐南投縣政府。（廖志晃攝）

「赤腳精靈」窯烤麵包進駐南投縣政府，民眾洽公多一處休閒場所。（廖志晃攝）

南投市八卦山上著名的「赤腳精靈」窯烤麵包及景觀餐廳，20日進駐南投縣政府，方便民眾就近採購，慶祝門市開幕即日起到3月底9折優惠；副縣長王瑞德表示，赤腳精靈與南投縣府合作，活化閒置空間，行銷特色產業更提供消費者便利服務，創造三贏局面。

南投縣政府後側1樓空間閒置已久，為便利縣府員工及洽公民眾，之前先由卜蜂食品公司進駐，開設「自由小廚房」，販售簡餐及多樣化的冷凍食品料理包，許多員工中午用餐，或下班購買食品料理包回家烹煮，都覺得很方便。

王瑞德表示，赤腳精靈與先進駐在縣府的自由小廚房，產品定位不同，因此能夠提供更多元的產品供消費者選購，也讓民眾至縣府洽公時，可以在舒適更明亮的空間，體驗在地特色產品。

赤腳精靈負責人張德修表示，赤腳精靈從八卦山進駐市區，開幕期間促銷優惠，即日起至3月底，縣府店面提供商品9折優待，歡迎選購。

赤腳精靈在縣府的門市開幕，吸引消費者到訪，許多民眾表示，赤腳精靈的窯烤麵包，遠近馳名，過去都得開車到八卦山上才能選購，現在縣府開店面，以後不必上山，就可以就近品嚐美味的窯烤麵包了。