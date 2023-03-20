金曲歌后朱海君擁有甜美臉蛋與溫柔的嗓音，曾在2020年獲得金曲獎最佳台語女歌手獎，受到不少歌迷的喜愛。而與男星Nono（陳宣裕）結婚多年並共同育有1女的她，現在除了持續活躍於歌壇外，也經常登上綜藝節目並演出音樂劇，演藝事業不斷攀升。但沒想到由朱海君與澎恰恰及許效舜合作的音樂劇《隔壁親家》，原本預計5月即將在台北開演，但主辦方卻在20號臨時宣布由方宥心演出，讓老公Nono看不下去，忍不住轉發音樂劇的公告貼文罕見動怒飆「欺負我們沒公司沒朋友嗎?」。

Nono今日稍早於臉書上憤怒表示「海報你們先出了，演出合約你們也給了，我們時間也留了….然後說你們預算不足，所以我們就不用演了 ！」還加上標註「#欺負我們沒公司沒朋友嗎」、#這個聲明應該是你們音樂劇的廣告吧」相當心疼老婆在開演前2個月才被臨時通知換角，讓他們感到不被尊重。而貼文發出後沒多久Nono便刪除該篇貼文。

根據《ETtoday》的報導，Nono的經紀人也出面解釋，主辦方還沒簽完合約就把朱海君的名字掛上海報宣傳。後來談好條件，也給出了合約，但沒多久又改口要殺價，讓整個合作的過程反反覆覆，責任也推來推去，讓他們相當傻眼覺得被消費。

而即使Nono的貼文已被刪除，但還是引起大批網友在音樂劇的主辦方貼文底下留言「財務不知道找她會預算不夠，海報出爐了，利用知名度打廣告完了！突然發現不夠預算，殺價失敗！找便宜的來演就是了！」、「所以全文重點是，用人家先來廣告宣傳然後又不用人家來演出了是嗎？」、「合法詐欺耶！好棒的公司，認識了」、「都做宣傳 給合約了，突然一句預算不足就取消，人家為你們預留的時間算什麼，真的覺得你們很好笑，做事的模式，真的神邏輯」意外引起眾怒。