前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴陸祭祖，並率青年學子與大陸學生交流。國立台灣大學政治學系教授左正東認為，馬英九訪陸對兩岸關係會有正面的作用，但也不應賦予太高的政治想像與意涵。

左正東向本報分析，馬英九於此時訪問大陸，主要目的是祭祖，畢竟他也超過70歲了，這種慎終追遠的心情非常自然，而馬英九除了作為一位平民去其先人的故鄉，也有對社會的使命感，即促進兩岸的青年交流、讓青年一代有更深厚的友誼。

在目前氛圍下，兩岸關係仍相對緊張。左正東認為，馬英九訪陸對兩岸關係會有很正面的作用。左正東說，有人認為兩岸氣氛若不佳，就不應該去大陸，但他持相反看法，正是因為兩岸氣氛不佳，我們更要努力去改變兩岸氛圍，而最根本之道就是改變大陸民眾的想法、化解兩岸民眾之間的誤會，增加兩岸民眾之間的善意。「所以這個時候去，是一個非常重要的時刻。」

但左正東也強調，馬英九的初衷與起心動念是從一個平民的身分出發，也是從青年的角度出發，如果賦予太高的政治想像，可能違背馬英九的想法，也不利於此次交流。

至於此行對明年大選會否造成影響，左正東判斷「不會」，首先，由於時間還早，其次，因為馬總統這次是基礎的行程，包括年輕人的交流，應不至於在選舉上引發太大波瀾。

馬英九辦公室表示，對於此行的陸方接待官員，是「客隨主便」。左正東指出，會見習近平不是馬英九這次行程的目標，因為他的行程主要都在南方，所以應該主要會見地方官員。左正東說，這些地方官員的政治性本來就不高，其次，這些也都是台商投資的重要地區，因此政治意涵是非常有限的。

由於出發時間相仿，外界已開始比較馬英九訪陸與蔡英文總統訪美。左正東認為，我們同時有國家領袖、前國家領袖，分別到兩個對台灣影響最大的強權去訪問，其實是一件好事，這能提高台灣的能見度、擴展台灣的對外交往空間。此外，民意也免不了去比較兩人的訪問，特別是民進黨對馬總統會有很多批評。但是左正東認為，這種批評跟比較，對台灣反而不好，他指出，兩者並不衝突，應該從正面來看待兩人出訪。