New Balance ML725AB，2980元。（New Balance提供）

PUMA Style Rider 復刻灰，3280元。（PUMA提供）

復古時尚堪稱經典，極簡元素帶出俐落魅力，就連鞋履也搶著跟進。New Balance邀請3位在各自領域中突破自我的女力代表，穿上兼具俐落剪裁和中性設計的NB ATHLETICS與NB ESSENTIALS系列單品，搭配復古機能鞋履725，詮釋時髦穿搭；PUMA則推Style Rider，該鞋款在韓國初登場時憑藉簡約外型，引爆高人氣搶購風潮，並能完美修飾長腿，無論男女都可輕鬆駕馭，間接成為情侶甜蜜穿搭首選鞋款。

乘著近年不敗的時尚運動風潮，NB ATHLETICS與NB ESSENTIALS 系列以「性別中立」為設計宗旨，結合品牌的經典灰、黑與白為主調，推出多款原色百搭服飾，透過雋永實穿的單品，詮釋簡約有型的自信穿搭。其中，在製成過程中皆採用無染材料與回收材質製成，不僅耐穿，更實踐環境友善關懷。此外，以千禧年代跑鞋為靈感的復古鞋款725也呼應服飾新品的純色色調，釋出ML725AC 「碳言黑」、ML725AB「奶杏咖」與ML725AA「太空灰」3款新色。725擁有圓弧的外型輪廓，加上麂皮與網眼結合的異材質拼接鞋面，搭載C-CAP中底與N-durance高密度大底，完美融合設計與機能的百搭老爹鞋履。

PUMA Style Rider將機能舒適性與復古時尚揉合再現，混合純白尼龍、淺灰麂皮、與淡灰皮革的等異材質拼接，營造濃厚的復古鞋身輪廓，搭配輕量耐磨Rider Foam減震顆粒大底，鞋底招牌顆粒大底宛如彈簧柱般能有效吸收地面反向回震，避震防護全面升級，步伐更流暢輕盈，增高式中底設計更能一秒拉長腿部線條比例，復刻灰潮流限定新色無論男、女都可輕鬆駕馭。