東勢林區管理處將於3月25日、26日及4月1日在清水區橫山公墓辦理金紙集中焚燒活動。（東勢處提供／陳淑娥台中傳真）

4月清明連假即將到來，墓地火災近期頻仍危及保安林地。東勢林區管理處表示，自今年1月以來，已接獲逾10起鄰近保安林地之火災，為降低墓地火災發生機率，將於3月25日、26日及4月1日在台中市清水區橫山公墓辦理金紙集中焚燒活動，歡迎掃墓民眾踴躍參與。

清水區的橫山公墓及第一公墓，今年2月分別發生公墓火警而延燒至鄰近保安林，為避免公墓火災延燒到保安林地，東勢林區管理處攜手台中市消防局清水分隊舉辦「金紙集中焚燒」活動。

「金紙集中焚燒」活動將於3月25日、26日及4月1日在台中市清水區橫山公墓舉行，將由消防分隊進駐消防水車，婦女宣傳大隊及森林監測志工分送水袋提供民眾熄滅餘燼，東勢林管處專人駐點收集金紙，並於每日活動結束，送台中市政府環境保護局清水區清潔隊集中淨爐焚燒。

東勢處表示，清水區橫山公墓占地寬廣、乾燥多風，為森林火災高風險區域，尤其清明時節掃墓祭祖時，於墳墓地焚燒紙錢，遇風勢助長、紙灰、火星飛揚常引發火警，常發生延燒毗鄰第1414、1425號土砂捍止保安林形成森林火災。

東勢林區管理處將於3月25日、26日及4月1日在清水區橫山公墓辦理金紙集中焚燒活動。（東勢處提供／陳淑娥台中傳真）

為避免墓地火災延燒至森林區域，除辦理金紙集中焚燒活動外，東勢處已於台中市清水區及沙鹿區之區外保安林噴灑環保生物阻燃劑，降低平地森林野火發生機率。

東勢處提醒，祭祖掃墓焚燒香燭、金紙、雜草等可燃物時，若用火不慎，就會發生火警，請記得「4不2記得」口訣：不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、不隨意丟菸蒂、不放爆竹煙火，記得撲滅殘火、記得隨手收拾垃圾，提醒民眾做好防火工作。若不慎引發火災延燒國有林地，依森林法第53條第3項，可處2年以下有期徒刑、拘役或科30萬元以下罰金，並負擔民事賠償責任。