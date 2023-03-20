國民黨團今上午舉行記者會。（李奇叡攝）

電價下月將漲，平均漲幅11％，國民黨立院黨團表示，電價上漲勢必會帶動新一波物價上漲，而蔡英文總統曾宣示，10年內電價不會大幅調漲，但蔡政府執政以來卻已調漲3次，說好的承諾卻跳票！政府應提供弱勢族群更多補助，也該檢討錯誤的能源政策。

國民黨團總召曾銘宗說，電價上漲預期將帶動新一波物價上漲，請問蔡政府、陳內閣，有沒有做好相關配套措施？蔡總統在2016年2月29日曾說，電價在預估的10年內不會有大幅上漲的可能，事實上是如此嗎？實際上蔡英文任內電價大約已經漲了22.4％，應跟國人說清楚講明白。

曾銘宗點出，根據台電今年1月份損益表已經虧損321億元，依照經濟部的預估，今年電價漲11％後可增加台電600億元收入，但只要2個月就吃掉增加的收入。端看台電1月份資產負債表，累積虧損高達2383億元，預計到年底將虧損高達近3000億元，這要如何永續經營？這將會影響2300萬人民生用電權益，也關係到160萬家企業產業經營。

國民黨團書記長謝衣鳯質疑，2023年政府預算撥補台電1500億元，疫後特別預算擬再撥補500億元，這些到底用在哪裡，否則為何又要調漲民生電價？難道政府撥補台電2000億元預算，都無法抑制台電虧損日益嚴重的問題？虧損又如何弭平？蔡政府、陳內閣應該給人民一個交代。

國民黨立委費鴻泰說，蔡總統上任迄今電價已經漲了三次，是「食言而肥」，電價上漲也讓物價像是脫韁的野馬，不斷飆漲。他也痛批，蔡總統任命的政府官員，是活在多重宇宙嗎？

國民黨立委楊瓊瓔表示，萬物齊漲唯有薪水不漲，電價調漲所帶來的連鎖效應會讓小市民生活更加煎熬，因此呼籲蔡政府，請體恤民間疾苦，盡早做出因應電價調漲後所產生的民生問題，做出妥適方案，降低人民生活上的負擔。

國民黨團最後也提出兩點意見，第一，調漲電價11％，可能帶動萬物齊漲，過去2年實質經常性薪資又是負成長，一般民眾快活不下去了，呼籲政府對低收入戶、中低收入戶提供更多的補助、協助。第二，檢討錯誤的能源政策，避免影響2300萬民眾民生用電權益，及產業的健全發展。