國內陸續出現缺蛋、缺水等情況，民怨四起，民眾黨立院黨團今舉辦記者會，痛批主管單位甩鍋給業者，可以看出政府供需掌握不到位，更可以說是「束手無策」。（李奇叡攝）

國內陸續出現缺蛋、缺水等情況，民怨四起，民眾黨立院黨團今舉辦記者會，痛批主管單位甩鍋給業者，可以看出政府供需掌握不到位，更可以說是「束手無策」，應和業者詳細溝通，不要再「頭痛醫腳，腳痛醫頭」。

民眾黨立委邱臣遠說，蛋價審議委員會有官方壓力要凍漲，引發非常多的業者反彈，但這是因為農委會身為主管機關，在整個蛋價的調節、供需掌握上機能失調、資訊不對稱而導致，「主管單位碰到事情就甩鍋給業者，供需掌握無法到位，可以說是束手無策」。

邱臣遠表示，現在有「民間新五缺」，就是缺水、缺電、缺蛋、缺藥、缺工，行政院長陳建仁率領的內閣團隊蜜月期已經過了，不要再頭痛醫頭、腳痛醫腳，農委會應針對審議委員會的機制和業者詳細溝通。

民眾黨立委陳琬惠也透露，自己到牛排館用餐時發現不能以麵換蛋，店家也主動向他陳情，現在因為缺蛋，都只能用搶的。她強調，國內缺水、缺電、缺蛋問題延燒數月卻未見解套方案，雖未到用電高峰期，但小店家已開始擔憂蛋價、電費上漲，或得反映在商品價格上，最後受傷害的仍是消費者。

民眾黨立委賴香伶也直言，蛋的問題真的越嚴重，每個地方都在排隊，情況會越來越嚴峻。另外，她說，電價上漲確實到了不得不漲的情況，但審議小組要有公正用電的思維，雖然很多小商家暫時不調，但有一個問題，就是很多租屋族並沒有裝分租電表，所以也擔心會因此給弱勢者帶來沉重的負擔，台電可以針對租房的年輕人、或是比較弱勢的家庭，主動去協助，讓漲價不至於影響到弱勢者。