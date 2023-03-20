馬英九將成為第一位訪問中國大陸的台灣前總統

台灣前總統馬英九3月27日—4月7日間將訪問中國大陸，而這是1949年國共內戰以來，首度有台灣前領導人訪陸。

據CNN新聞網20日報導，他此行將訪問南京、武漢、長沙（湖南祭祖）、重慶和上海等城市。此外，他也將帶領馬英九基金會大九學堂30位學生，參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，並訪問湖北武漢大學、湖南大學和上海復旦大學，與大學生交流。

分析指出，儘管此行表面上是私人行程，但充滿了歷史象徵意義，並正值因台灣未來，緊張持續升高之際。儘管近數十年來，中方和國民黨間關係緩和，雙方善意甚至在馬英九2008 —2016年主政期間達到高峰，但北京從未排除武統台灣的可能性。

而他和北京走得近，尤其在經濟方面，卻引發了抗議和選民的強烈反彈。近兩次總統大選，國民黨都輸給民進黨。而從民進黨2016年執政以來，中國大陸國家主席習近平不斷加強在經濟、外交和軍事上對台施壓。

就在激烈的地緣政治背景下，加上正值台灣和美國加緊對抗北京與日俱增的軍力之際，馬英九將進行歷史性訪問。另一方面，他這次訪問也在政治敏感時機。

台灣現任總統蔡英文即將訪問拉丁美洲友邦，過境美國，而美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）說，打算當她過境時，與蔡會面。而台灣明年1月將舉行總統大選，由於蔡已做滿兩任，因此無法再爭取連任。

雖然超過70年來，台灣一直擔心對岸攻台，但由於習態度日趨堅定，加上俄羅斯攻打烏克蘭，更大大加深了解放軍攻台的擔憂。

長久以來，國民黨始終不願被稱為「親北京」政黨，但包括馬英九在內，國民黨高層經常力促有改善兩岸關係的必要。國民黨副主席夏立言2月訪問北京，和中共中央政治局常委王滬寧會面。相對的，北京卻切斷和蔡英文政府間的官方溝通。