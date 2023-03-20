日本混血辣模道端潔西卡（Jessica Michibata），憑藉深邃五官及火辣身材在時尚圈活躍，而4日才宣布三度再婚的她，如今卻驚傳她搖頭丸（MDMA）遭警方逮捕，對此，面對警方提問本人皆否認罪行。

根據日媒《NHK》報導，有海關人員從一個海外寄來的包裹中發現搖頭丸，隨後，警方便循線包裹寄送地址前往東京某飯店，並在飯店房間裡當場逮捕道端潔西卡以及她的朋友，到案後有關警方任何詢問，道端潔西卡皆否認回答「不知道」。

事實上，道端潔西卡為阿根廷與日本混血兒，憑著高顏值和火辣身材走紅時尚界，也活躍電視綜藝節目，2014年她與英籍F1賽車手詹森巴頓結婚，但卻在 1年後就離婚，幾年後宣布與韓籍男友結婚，陸續生下2個兒子，然而夫妻倆2019年10月涉嫌共謀恐嚇取財，但最後以不起訴落幕，隨後2021年宣布離婚直到2023年3度結婚。

然而，道端潔西卡2017年曾爆出與台裔富二代同時也是好萊塢電影監製的高凱麟熱戀，並未婚生下一女Joy當起「千億台灣媳婦」，另外，她也曾在社群曬出大鑽戒及與高凱麟的恩愛合照，被猜測兩人已經秘婚，不過照片不久後就被刪除。

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