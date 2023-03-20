雲林縣斗六市3路段實施停車格付費，可使用繳費柱等多元方式支付停車費。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣是全台少數路邊停車格不收費的縣市，有人一停就是3、4天，基於使用者付費公平原則、提升停車格周轉率，雲林縣政府決定4月1日起在斗六市3路段試辦路邊停車格收費，20日於斗六市膨鼠公園舉辦說明會，收費路段為公園路、府文路、民生南路，共計178格，希望解決停車格遭久停、長期占用等問題。

雲林縣政府為維持道路交通停車秩序，2020年底修正通過「雲林縣公有公共停車場收費及管理自治條例」，路邊停車場管理機關修正為雲林縣政府，並得委託鄉鎮市公所或民間團體及個人經營管理，去年5月同意斗六市公所代辦「斗六市公有路外及路邊收費停車場」計畫，收費範圍擇定停車需求較高且違規停車較嚴重路段。

雲林縣長張麗善表示，斗六市路邊停車格收費以機關周圍的公園路、府文路、民生南路為優先實施路段，共計178格，收費時間為每日上午7點到晚間10點，每小時20元，停車未滿10分鐘不收費，停車時數逾1小時以上不到30分鐘，以半小時計算，持身心障礙專用停車證享有1天4小時免費停車。

張麗善說，為落實雲林縣低碳永續、智慧經濟政策目標，停車收費將採無紙化繳費方式，民眾可透過手機下載「斗六市停車繳費APP」，輕鬆繳納停車費，也可以利用停車格周邊的多元支付繳費柱、現金繳費機進行繳費。

斗六市長林聖爵提到，針對需要長期使用停車格的民眾，將規畫部分停車格按月租用，每月1000元採抽籤方式辦理。另外，為解決斗六市長期停車格不足問題，公所也在城頂街、明德路及膨鼠公園設置3座路外收費停車場，可提供152停車格供民眾使用。