小提琴家陳銳表示，這次演完孟德爾頌小提琴協奏曲之後，近期將暫時不再演這首曲目，未來會介紹更多曲目給聽眾。（陳怡誠攝）

伊莉莎白小提琴大賽首獎得主、小提琴家陳銳再次來台，這次他帶著史特拉第瓦里1714年的名琴「海豚」，將用它來演奏孟德爾頌小提琴協奏曲。這把他去年11月才剛借到的琴，他表示，一開始有點狂野，難以駕馭，但遇見貴人也讓他找到使用它的方法，像是拿到了鑰匙，打開新世界大門。

名琴「海豚」過去的使用者，包括上一代老大師小提琴家海飛茲，還有上周在台演出的日本小提琴家諏訪內晶子。陳銳表示，「一開始拿到我感覺像是野馬一樣，後來我去比利時遇見一位製弓師傅，它給了我一把從中提琴弓改造而來的小提琴弓，讓我像是拿到鑰匙開了門一樣，只差了4.5克，但是可以差這麼多，感覺完全不一樣。」

陳銳表示，因為對方這把弓沒有要出售，所以找到方法的他，就開始訓練自己的拿弓方式，透過握弓讓運弓的力道得以加重，「我改成比較深一點的拿法，就比較可以調整重量，音樂家真的要常常調整自己，這是一種挑戰。」陳銳表示，不管用什麼琴演奏，最終還是要保留自己的聲音。

陳銳在台音樂會，將於3月21日在演奏孟德爾頌小提琴協奏曲，22日演奏布魯赫小提琴協奏曲，兩場地點都在台北國家音樂廳，樂團為班貝格交響樂團。3月25日到高雄衛武營國家表演藝術中心音樂廳，同樣演奏孟德爾頌小提琴協奏曲。