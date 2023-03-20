經濟部17日召開電價費率審議會，4月調漲拍板定案，漲幅達11％；另考慮到民生物價穩定性及促進節約能源，住宅每月用電700度以下電價不調整，各界普遍認為，此舉是考量到2024選戰。然而Youtube頻道《桃園孫先生》發起網路投票，結果卻呈現一面倒的驚人情況。

截至20日下午3點，總計有6702人參與該投票。在針對「民進黨政府4月1日將調漲電價」的提問，僅僅只有8%的民眾抱持「贊成」的意見、有「其他意見」的人只有1%、抱持「沒意見」的網友則為2%、剩下90%的參與者都表示「反對」的意見。

不少網友對於電價調漲紛紛怒批，「無良政腐什麼都漲了，連電費也漲，台電的虧損，算在人民身上，要這種爛政府幹嘛，真是人民的悲哀」、「錯誤的能源政策，沒想辦法解決，反而只想從人民口袋撈錢。」、「漲完就沒她的事了，讓後面的人擦屁股」、「電價還沒漲足，恢復核電吧」、「以前說馬政府藏電，現在呢？是不是也藏電」。

另也有人指出，「漲價後還是跳電缺電，物價又要漲了」、「恢復核四廠就可以解決問題」、「台南不少沒用過全新太陽能板放置戶外給它爛」、「廢核是藉口，光電貪腐是結果！」