繼去年8月電費調漲後，經濟部宣布4月起將再調漲新一波電費，引發各界爭論，台中市議員楊大鋐18日質詢指出，受去年電費漲價影響，市府民政局生命禮儀管理處追加481萬元經費，接下來電費又要漲？市府相關場館營運是否受影響？民政局長吳世瑋強調，影響一定會有，但目前相關規費仍凍漲。

楊大鋐指出，台中市生命禮儀管理處近3年的電費經費，分別為110年預算編列1297.6萬；111年原編列1417.6萬，但因應去年7月電費調漲，市府動支二備金336.3萬，總計年度支出1753.9萬；今年生命禮儀管理處原編1417.6萬，若加上追加預算後總計支出1898.6萬。另運動局去年因應電費漲價，也動用第二預備金60萬元。

楊大鋐說，中央日前又宣布下月起電費要再調漲，且最高漲幅達11％，是否衝擊殯儀館的禮廳冷氣費、遺體冷藏等相關規費？此外，包括國民運動中心的營運是否受影響？

吳世瑋表示，目前包括遺體火化、禮廳使用等相關規費都未有漲價的計畫，今年4月電費漲價一定會對場館營運造成衝擊，至於影響幅度仍待估算。