第4屆漁光島藝術節即將於3/24~4/16開展，首度以「雙策展」模式進行，由都市藝術工作室許蕎和獨立策展人方敘潔擔任策展人，分別規劃「藝術在一座小島」及「重繪地海之島」雙主題，帶來共14件藝術作品，結合音樂、舞蹈、電影、市集等多元藝術形式與活動，帶來豐富的藝術島嶼探索旅程。

第4屆漁光島藝術節即將於3/24~4/16開展，20日舉辦活動記者會。(台南新聞及國際關係處提供)

20日在漁光島舉辦活動記者會，台南市長黃偉哲出席活動時表示，漁光島由於離市中心近，在很多台南市民朋友的心中，是最能親近海洋的海灘，透過每屆藝術節帶入不同藝術家的視野與創作，更為漁光島開啟了多元的詮釋與想像，也邀請民眾趁著藝術節期間再次踏入漁光島，享受自然與藝術之美。

台南市文化局表示，漁光島藝術節的初衷，是希望喚起對漁光島環境生態以及人文景觀保存的重視。台南在2017年首次舉辦漁光島藝術節，以創意地景藝術，融入島上生態環境以及人文景觀，吸引台南居民以及外地民眾走入漁光島，欣賞這個緊鄰市區卻擁有獨特海島風光的小島。首屆藝術節展期16天吸引近10萬人次造訪，2019年第二屆漁光島藝術節更締造30萬人次造訪的成績，也讓台南漁光島成為爆紅美照打卡熱點。

開展期間每周六日以及連續假日，除了有「漁光市集」以及「草木森花之市」，更有不同的系列表演活動，開幕首個周日(3/26)傍晚更有種子舞團、屢獲金曲獎的人氣創作歌手阿爆（阿仍仍）帶來精采開幕表演。3/24~4/16活動期間漁光島將於每日10:00~18:00進行封島，禁止汽、機車進入漁光大橋，參觀展覽的民眾可乘坐免費接駁專車或以步行方式進入漁光島。