桃園市龍潭警方19日傍晚執行巡邏勤務，眼尖追捕逮獲蔡姓通緝犯，並在他身上起出毒品海洛因。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市龍潭警方19日傍晚執行巡邏勤務，眼尖發現1名男子騎乘機車行跡詭異，上前示意停車受檢，未料騎士蔡姓男子佯裝停車之際，竟棄車逃逸，他一路跑往市區龍元宮前廣場，最後仍不敵警方追捕，也讓在場民眾驚呼「舉頭三尺有神明，真是賊星該敗！」員警也在他身上搜出毒品海洛英2包及注射針筒等，警方訊後將蔡嫌依竊盜通緝及毒品等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

龍潭警分局龍潭派出所巡佐陳健華及警員林博仁，19日傍晚菸間發現蔡男形跡詭異，疑似轄區內的竊盜通緝犯，兩人先是一路尾隨該機車，並以無線電通報線上警力協助圍捕，直到蔡男駛入巷弄內，隨即開啟警報器鳴警笛示意該機車停車受檢，未料男子在佯裝停車之際，竟突然棄車往鬧區人多處奔跑逃逸，兩名員警一路奔跑追趕200公尺，在追逐過程中直喊蔡男姓名，而蔡男竟心虛邊跑並邊喊著「不要抓我」，最後跑到龍元宮前廣場腿軟摔跤後，仍不斷掙扎想脫逃，遇上支援警力即時到場共同壓制逮捕。

經了解，48歲蔡嫌因竊盜案遭判刑，惟其遲未到案入監執行而遭桃園地檢發布通緝，蔡嫌為逃避警方查緝，平時都居無定所四處躲藏，連出門買個晚餐都要特別注意查看四周有無警察，沒想到在路上遇到了眼尖的警察而被認出，蔡嫌在現場直稱：「平時出門都很小心，就這樣被逮著，真是倒楣透了」。

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