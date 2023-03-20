士林地院審理「台版柬埔寨」，20日提解S姊傅榆藺開庭，她僅承認私行拘禁罪，否認有加重強盜、私行拘禁致死、非法使人施用毒品罪，並稱想先對死者家屬說對不起，表達愧疚之意，得到原諒，但檢察官怒斥，妳不是說死者與你無關嗎？現在又要道歉，妳真是「惡性重大」！

綽號「梁朝偉」、「S姊」的傅女，去年9月起加入以「藍道」為首的詐騙集團，10月中到10月底，陸續囚禁、凌虐被害人61人，其中3人不堪遭虐，發生跳樓事件，其中2人更因糖尿病，不堪長期遭餵食毒品FM2，身心遭受極大折磨而死亡，檢察官依加重強盜、私行拘禁致死等罪，分別起訴Ｓ姐等29人，被告等人將矛頭指向S姊是幕後指揮犯罪的主謀。

30歲的S姊開庭否認有指揮「控員」虐待，並稱，她每個小時觀看群組，發現有2名賣帳戶的人「眼神釋出敵意」，才會在群組稱，他們如果「群起抗議」，你們才幾個人，要怎麼控制他們，會造成「炸點」的情形，才會由呂政儀毆打林男等2人，至於其他人則是呂自己決定要打，在桃園成立「欠打偶像團體」。

S姐強調自己沒有指揮，因為她要求據點不可以出現毒品，但他們還吸毒，控員根本不聽她的命令，她從來沒有去過現場，一切都是「奶茶」陳樺韋指使，不清楚以及控員拿走了財物，她只有交代拿走身分證、提款卡，身上的東西沒有必要拿走，一直到據點被警方破獲，看新聞才知道有下毒，否認非法使人施用毒品罪。

S姐更稱「發誓」沒有參與下毒，群組中提到FM2，她也不知情，不過對於被害人死亡，希望獲得家屬原諒，願意賠償被害人，但檢察官痛斥「妳要怎麼賠？」S姊說「我先說對不起」，但檢察官說「妳不是說死者與你無關，否認私行拘禁致死？」S姐回答：「對於參與犯罪感到愧疚」，檢察官痛斥犯後還狡辯，更是惡性重大。

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