世界棒球經典賽（WBC）四強賽，美國隊今以14比2的懸殊比數轟垮古巴隊，闖進決賽，將和日本對墨西哥的勝隊，爭奪本屆冠軍。第9棒Trea Turner單場雙響，加上前一場對委內瑞拉敲出逆轉滿貫砲，2天內3支全壘打，美國隊總教練Mark DeRosa不禁自嘲，「是哪個白癡把他排在第9棒？」

簽下11年3億美金大約，Trea Turner今年球季轉隊東岸費城，儘管大家對他的印象就是高上壘率、飛毛腿、好萊塢Face，以及超優雅滑壘；事實上，他並不乏長打能力，過去兩年有49支全壘打，生涯長打率0.487，十足游擊砲。

但尋求衛冕的美國隊人才濟濟，連頂級新秀Bobby Witt Jr.都只能偶爾代跑，才會把Trea Turner埋伏在第9棒。他經典賽開打至今累積4轟，已刷新美國隊史紀錄，再1支即追平李承燁的單屆5轟。

首度擔任總教練，就率領美國隊出征經典賽的Mark DeRosa，對於滿手好牌感到相當興奮，「每次他打全壘打，我總會想是哪個白癡把他排在9棒，但這就是我們的打線，我還是會繼續這樣排」。