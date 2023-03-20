麥特戴蒙(左起)、克里斯塔克、班艾佛列克、薇拉戴維斯等人合作宣傳電影《AIR》。（美聯社）

好萊塢影星班艾佛列克（Ben Affleck）、麥特戴蒙（Matt Damon）合作的傳記電影《AIR》今年4月初將在全球劇院上映，講述「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）當年加盟NIKE的曲折故事。因為年輕的喬丹並不喜歡NIKE，周圍的人和NIKE高層花費很大心力，加上喬丹的母親狄洛瑞斯（Deloris Jordan）幫忙，才終於說服喬丹一起成就偉大的「Air Jordan」品牌。

別的演員都可以商量，唯獨「喬丹媽」的角色，喬丹指定一定要由薇拉戴維斯（Viola Davis）來飾演，她是拿過奧斯卡最佳女配角的黑人女星。

導演班艾佛列克說：「我拿到劇本之後，有機會和麥可喬丹當面談話，他是我畢生見過最為強勢又最了不起的人。他告訴我他父親與母親的事，那時他臉上流露出敬愛、感激與天真，他說這一切必須感謝他的母親。我問他想要誰來演他母親，他回答說必須是薇拉戴維斯。」

小班在劇中飾演NIKE的共同創辦人奈特（Phil Knight），麥特戴蒙飾演瓦卡洛（Sonny Vaccaro）。瓦卡洛是NIKE的球鞋銷售員，負責延攬喬丹加盟，日後自己也成為業界的傳奇人物。

除此之外，喬丹要求有個真實人物一定要在劇中出現，就是「Air Jordan」的副總裁霍華懷特（Howard White）。小班聽了也相當高興，他趁機邀請自己很想合作的影星克里斯塔克（Chris Tucker）來扮演懷特。《AIR》獲得一些影評的高評分，被稱讚是「當代的《征服情海》」，《征服情海》是1996年叫好又叫座的電影，湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演一個潦倒的運動經紀人轉敗為勝的故事。