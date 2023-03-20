前總統馬英九27日起將前往大陸祭祖，引起關注，部分綠營人士也開酸。對此，最新一份網路投票結果顯示，有超過7成的網友，對馬英九訪問大陸是持樂觀態度的。

入口網站《Yahoo》今（20）日起以「馬英九預計訪陸祭祖交流，你的看法是？」為題進行網路民調投票，本次投票共有兩題，分別為：「馬英九可能成為74年來首位訪陸的卸任總統，你的看法是？」與「綠營認為馬英九訪陸會影響2024選情，你的看法是？」將統計至24日，而截至今日下午3點半，已有超過7000位網友參與投票。

在問題一「馬英九可能成為74年來首位訪陸的卸任總統，你的看法是？」中，有高達74.7%的網友對馬英九訪陸感到「樂觀其成」，認為時機敏感，以及堅決反對馬訪陸的網友，分別為8.7%與9.1%，另外，有2.7%的網友表示有其他看法，4.8%不知道／沒意見。

問題二「綠營認為馬英九訪陸會影響2024選情，你的看法是？」方面，60.8%的網友表示不認為有影響（31.3%毫無影響，29.5%影響甚微），認為有影響的網友，則有33.7%。