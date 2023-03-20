立法委員蔡適應20日下午宣布不參選2024年立委連任，在基隆市政壇引起風暴。原本就有意參選的幾位基隆市議員，在震驚及意外之餘，也希望勸說蔡適應。但基隆市議員張之豪，20日上午早已開了第一槍，完成初選領表。

蔡適應20日下午透過服務處發表聲明，表示將會專心補正論文，並全心投入2024年總統大選的輔選工作。這個聲明發出後，也讓基隆市政壇，尤其是綠營內部掀起一陣風暴。

民進黨基隆市黨部日前宣布自20日起到24日止，接受立法委員初選登記領表，原本預期蔡適應會參選連任，因此在現任優先的情況下，幾位原本有意參選立委的基隆市議員多半打消參選的念頭。

在蔡適應宣布不連任的消息傳出後，基隆市議會民進黨團總召鄭文婷表示，剛聽聞這個訊息時感到很震驚，會與蔡適應聯絡後，希望他能夠為黨的團結及未來發展，繼續努力。鄭文婷強調，2024年總統及立委大選要選好，希望蔡適應能為黨設想，共同來努力。

但事實上，20日上午，基隆市議員張之豪便在臉書發文表示日前接到去年九合一選舉時被國民黨提告的傳票，他表示他是國民黨的眼中釘，欲除之而後快，因此他向黨部領表，並強調「台灣派兵強馬壯」，賴清德是最強總統人選，區域立委也會是最強人選。

但在枱面下，除張之豪外，原本沒有參加立委初選打算的幾位綠營市議員，也逐漸起心動念，想在確認蔡適應不參選連任後，投入這場立委初選。民進黨基隆市黨部主委蘇仁和表示，蔡適應預計21日上午會在立法院召開記者會說明，待他宣布定案後，再視狀況做後續的因應。