EvercoreISI策略師Krishna Guhu表示，股權持有人的下場可能令其他體質較弱的銀行投資人感到擔憂，尤其是在歐洲，但不會只限於歐洲。如果這使得籌集股權資本（Equity Capital）變得更加困難，就可能不利於市場的穩定性。

Guhu強調，市場焦點可能擴大到其他體質較弱的歐洲銀行，以及美國的地區性銀行。

瑞銀在稍早前宣布以30億瑞士法郎（32.3億美元）收購擁有167年歷史的瑞士信貸，並將承擔高達54億美元的潛在損失。兩家瑞士旗艦銀行合併後，將由瑞銀執行長Ralph Hamers和董事長Colm Kelleher執掌公司。

作為這項交易的一部分，瑞士央行將提供瑞銀和瑞信1000億瑞郎（約1080億美元）的流動性援助。此外，瑞士聯邦政府將提供最高達90億瑞郎的潛在損失擔保。

瑞士金融市場監管機關FINMA並宣布，在瑞銀收購瑞信後，瑞信面值約160億瑞郎（約172億美元）的額外一級資本（Additional Tier 1 Capital，簡稱AT1）債券將全部註銷。這意味著瑞信AT1債券持有人恐將落得什麼都沒有的下場，已引發投資人高度不滿。

此外，瑞銀預期到2027年這項交易對每股盈餘有加分作用，到2027年，年度總成本估將省下80億美元。瑞銀計畫縮減瑞信的投銀業務，並將暫停實施庫藏股計畫，預計兩家銀行整合需要3到4年時間。

僅管瑞士政府和瑞銀發動了這場神救援，但EvercoreISI策略師 Guhu提醒投資人應保持警覺。他表示，這項交易應該能實現其穩定瑞信的目標，相較於未能達成任何援助協議的情況，這個交易對於穩定性和全球市場非常有利，但是讓瑞信高達158億瑞士法郎的額外一級資本（Additional Tier 1 Capital，簡稱AT1）債券完全註銷，可能引發其他銀行的自救債（bail-in debt）與股權面臨重新定價，進而使這波衝擊在歐洲銀行體系統中擴散。

Jefferies歐盟銀行團隊亦表達謹慎樂觀的看法，在給客戶的最新報告中，該投銀表示，就產業影響而言，雖然這筆交易大幅降低瑞信爆雷立即造成的系統性風險，但我們認為接下來有兩個重大負面因素將引起關注，首先是瑞信的AT1債券持有人被「徹底抹去」，然而股東並未完全消失。其次這項交易並未尋求瑞銀股東同意。