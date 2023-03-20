2024總統立委大選將至，民進黨下屆立委選舉，將苗栗縣兩個選區列為徵召區，目前仍未有人明確表態參選，不過民進黨苗栗縣黨部主委李貴富20日受訪提到，地方目前已有共識，不論是誰代表參選，一定要有黨籍身分且不禮讓。

無黨籍縣議員曾玟學（左）、陳品安，被地方視為下屆代表綠營的立委人選。（李京昇攝）

苗栗縣第1選區（海線）這屆立委是國民黨籍陳超明，第2選區（山線）同樣為國民黨籍的徐志榮，陳、徐兩人地方實力雄厚，而陳超明確定競逐連任，徐志榮先前雖表態不願繼續征戰，但地方推測徐仍會再戰，或苗栗市長邱鎮軍有望接班。

因此，面對下屆立委選戰，民進黨對上藍營如鐵壁般的實力，加上這屆兩個選區參選人得票數，都沒有跨越選門檻，因而被列為艱困選區之1，並被列為徵召區。

由於這次九合一選舉，協助綠營苗栗縣長選戰的現任無黨籍議員曾玟學、陳品安，都在各自選戰中獲得高票當選，地方評估曾、陳，將角逐立委，並指民進黨有意禮讓給曾、陳參選。

不過民進黨苗栗縣黨部近日開會，地方有初步共識，李貴富說，現階段黨內尚未有人表態參選，持續徵詢中，但開會後大家都有共識，未來立委參選人一定要有黨籍身分，不希望苗栗成為禮讓區，即便徵召也要有黨籍，盼藉此凝聚地方黨的力量。