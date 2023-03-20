2024民進黨立法委員初選登記開跑，立委蘇巧慧今在多位在地青年陪同下，前往民進黨新北市黨部登記立委初選，現場有69位里長簽署連署書力挺，並齊聲高呼「蘇巧慧、會做事」、「挺巧慧、留國會」。蘇巧慧說，她會努力爭取連任，繼續為地方拚交通、顧教育、護民生。

蘇巧慧說，她過去7年未地方爭取許多重要建設，像是樹林捷運、鶯歌鳳鳴簡易車站、大漢溪堤外便道，針對樹林捷運，她2018年向中央爭取555億元補助經費後，由於疫情衝擊、原物料價格上漲，工程多次流標，也與雙北捷運局協調，協助推動電纜地下化，讓捷運順利動工。

蘇巧慧說，選區有很多重大建設，因經費龐大、施工難度高，久久未能動工，她在任內向中央政府爭取許多資源，像是鳳鳴簡易車站於2020年動工，中央全額補助總經費6.1億元，新鶯堤外便道工程總經費8.4億元，也是中央全額支付。

另外，蘇巧慧表示，2016年積極為地方學校爭取資源，爭取5000萬翻新中小學校老舊廁所，更爭取教育部專案補助，整修11間的操場跑道。

蘇巧慧也說，她也致力提升樹林鶯歌新莊西盛的生活環境和在地產業，2019年媒合中央和在地青年，促成「T22設計振興地方產業計畫」，也爭取在樹林板橋交界，設立全台首座「醫養專區暨社會住宅」。