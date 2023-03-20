PALLADIUM OFF-GRID LITE PACK，3080元。（PALLADIUM提供）

旅遊熱潮持續，今年有逾7成人規劃出國，帶動戶外裝備買氣，業者分析，消費者在出遊時注重服飾穿搭及功能性，高機能性裝備相較去年買氣增加至少10％，其中機能鞋款，無論是郊外或登山都能提供出色抓地與保護，銷量占比約10％。

戶外通路品牌「GO WILD野聚戶外」主打「RUCK LOW GTX 登山鞋」，標榜抓地力強且EVA泡棉中底可有效避震，鞋面的防水透氣GORE-TEX面料，使濕氣與熱氣可輕鬆排出，降低足部悶熱感，提供雙腳長時間的乾爽舒適；在外觀設計上，鞋面的雙棕色拼接造型設計使鞋款更加有

型。

PALLADIUM打造全新TRAVEL PACK旅行概念系列，其中OFF-GRID LITE PACK搭載輕量化全地形輪胎大底，訴求耐磨好走且透氣，彈力鞋墊提升舒適續航力，襪套式彈性鞋口設計也避免民眾最怕的刮腳問題，還導入可自體收納的鞋跟彈力織帶設計，簡單一拉就能折疊減少50％鞋體空間，輕鬆收入行李中。