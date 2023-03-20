台電20日表示，今年台電持續推動節能機制，若屬於分租套房多戶共用同一電表，只要來申請免費裝設智慧電表，並接受台電節能輔導者，即使每月用電超過700或1,000度，4月電價就可不調漲。

台電舉例，以北市分租套房為例，每月用電平均為3,705度電，每月電費平均為17,488元，但在去年8月後採取時間電價後，因善用尖離峰電價，整體電價減少超過兩成，降為13,658元，顯有成效。

台電指出，國內住宅電價為累進計費制，電價調整方案雖是700度以上調漲3％、1,000度以上調漲10％，意思是超過的度數才會被調漲，其中700度到1,000度每月最多增加45元。以單月用電710度來說明，只有多出來的10度電費率會被調漲。換算為費用來說，每月用電710度，會由2,078元增至2,080元，增加2元，調幅0.1％；每月用電1,010度時，每月從3,574元增加到3,625元，增加51元，調幅為1.4％；每月用電若為1,200度，則由4,711元提高到4,876元，增加165元，整體調幅約為3.5％。