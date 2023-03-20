營建署20日表示，截至2023年2月底，社會住宅包租代管累積媒合戶數已達6.2萬戶，並於今年3月報經行政院核定第4期計畫，相關經費已循程序編列完畢，並無財源難負荷的情形。營建署強調，政府持續推動包租代管之餘，從未停下直接興建社會住宅之腳步，將全力於明年底達成20萬戶社會住宅的目標。

有媒體報導指出，社會住宅達成率還有極大改善空間、包租代管如衝破10萬戶，財源難負荷，而社會住宅包租代管於2020年僅完成1.3萬餘戶，達成率不到設定4萬戶的33％。

營建署表示，社會住宅包租代管是政府2017年推動的居住新興政策，初期民眾信賴度不足，經過政府近年來持續宣導，加上實際入住民眾的肯定以及租賃產業積極推動，截止今年2月底，已完成6.2萬戶，其中更以桃園市1.8萬餘戶領居全國，媒合戶數也從2020年單季2000戶成長至7000戶。

營建署說，為延續並擴大包租代管政策效益，營建署於今年3月獲行政院核定執行第4期計畫，並奉指示於原提報計畫6萬戶經費額度內擴大辦理計畫戶數為8萬，相關興辦經費已編列完畢，並無財源難負荷情形。

營建署稱，推動只租不賣、租金合理的社會住宅，是政府協助中低收入、社會弱勢及受薪階級居住安穩的具體行動，截至今年2月底，政府直接興建社會數量已近7.2萬戶，加上包租代管6.2萬戶，整體社會住宅數量已逾13萬戶。