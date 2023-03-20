大陸有許多明星會憑藉人氣透過直播帶貨，且不少人經營的有聲有色，不過，近日在網路上瘋傳有位「曹姓女星」與商貿公司直播帶貨口紅3個月，卻因銷量不佳，加上拒付違約金，被該公司控訴。而對於該女星的身分，有網友從判決書中發現，疑似是出演過《長歌行》的女星曹曦月。

近日網路上流傳一份合約書，內容寫著，上海某網路公司旗下的曹姓女星，與南京的商貿公司簽約直播帶貨口紅，並約定在3個月內達到100萬人民幣（約新台幣450萬元）的銷售額，但該女星最終營業額僅達278人民幣（約新台幣1251元），因此雙方合約終止，該女星須償還對方已付金額1倍的違約金。

商貿公司先前已支付7萬人民幣（約新台幣31.5萬元）當作女星的直播服務費，由於女星銷量未達標，形同違約，扣除她賺進的新台幣1251元，於是商貿公司向女星追討6萬9722人民幣（約新台幣31.3萬元）。不過該名女星拒絕償付，雙方因此鬧上法庭，最終法院則判定由商貿公司勝訴，要求女星退還6萬9722元人民幣，同時支付違約金6萬9722元人民幣，總計為13.9萬人民幣（約新台幣62.7萬元）。

此外，關於該名女星的真實身分，有許多網友猜測是曹曦月，但曹曦月的工作室已澄清不是她，仍受到許多網友質疑，更在判決書中看到與她相符的抖音帳號，同時有網友也直指她帶貨翻車已不是首次，已經讓很多公司賠錢了。