前總統馬英九將走訪大陸湖南祭祖，高雄市長陳其邁20日對此表示，這是人之常情，他祝馬英九前總統旅途愉快。

由於水情嚴峻，陳其邁下午到澄清湖淨水場視察，對於馬英九將訪問大陸，陳其邁說，馬英九擔任過台灣總統，到大陸走走看看也是人之常情，但他要提醒馬總統，過去擔任過國家元首，其代表意義自然不同。也善意地提醒他，祝他旅途愉快。

近來高雄水情嚴峻，陳其邁也籲請民眾節約用水。