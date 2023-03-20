苗栗縣長鍾東錦20日在苗栗縣立體育館啟用智能科技訓練場。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

智能科技訓練場。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府為提升運動風氣，爭取中央經費設置智能地墊，讓運動變得更有趣味。苗栗縣長鍾東錦20日在苗栗縣立體育館啟用智能科技訓練場，並與孩童一起體驗智能地墊的趣味運動項目，鼓勵鄉親多加利用，培養運動習慣，養成健身的好習慣。

縣府營造全民運動風氣，向教育部體育署申請補助300萬元，購置10套智能地墊，分別設置於縣立體育場與縣立體育館體適能教室。教育處長葉芯慧說，智能運動地墊可以提供新型態的休閒育樂環境，適合全年齡運動的娛樂平台，透過遊戲及聲光效果，不僅讓運動變得更有趣，豐富的訓練模式更可以鍛鍊不同身體部位，協助全民培養運動習慣，增進生活品质。

「智能科技訓練場域」啟用典禮在苗栗縣立體育館登場，建功國小舞蹈社帶來精彩的表演為典禮揭開序幕，苗栗縣長鍾東錦、議員鄭碧玉、許櫻萍、徐筱菁、孫素娥、曾美露、教育處長葉芯慧、縣立體育場長李元友，以及各校校長共同啟動智能科技訓練場。

啟用典禮中安排大小朋友示範智能地墊的運動功能，隨後縣長鍾東錦與學童體驗敏捷力挑戰的燈滅模式，短時間踩滅發亮的地墊，眾人玩的不亦樂乎同時也達到運動功效。

葉芯慧表示，放置體育館的智能地墊，將在平日上課時間提供建功國小全校師生體育課與運動使用，而上課之外時間與放置於田徑場的智能地墊，提供縣內學校、運動團隊、慈善公益團體及民眾預約登記使用。

縣長鍾東錦表示，智能運動地墊是較為歡樂的運動項目，而運動需要與環境搭配，透過改善軟硬體設施，建置優質且友善的運動環境，吸引民眾體驗進而產生興趣維持運動的好習慣，並且提高苗栗縣運動風氣，達成全民運動、強健體魄的良好成效，讓身心更健康，工作事業更順暢，

教育處說明，日前舉辦的民眾體驗活動及苗栗縣與南投縣雙縣挑戰賽，吸引超過300位民眾參加，兩場活動體驗人次將近8000人次；之後將於3月26日及4月8日辦理兩場縣內比賽，歡迎民眾報名「赢健康拿獎金」活動，相關比賽報名資訊請洽苗栗縣立體育場網站查詢。