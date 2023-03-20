拉拉山轉型國家森林遊樂區4／18開園收費，9月底前半價優待。(新竹林區管理處提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市復興區拉拉山巨木區轉型成為國家森林遊樂區，新竹林區管理處公告將在4月18日重新開園，收取全票200元、半票100元及優惠票10元，園區內除各項設施優化外，遊客中心也新增餐飲服務，開園日至今年9月底止，除優惠票外，一律半票收費，若搭乘與新竹林區管理處合作的「拉拉山車隊」接駁入園，再享門票8折優惠，未來將以嶄新風貌及服務能量讓國人重新飽覽北台灣雲霧森林美景。

新竹林區管理處指出，拉拉山國家森林遊樂區位處中海拔霧林帶，保留原始林相，是林務局成立的第19個國家森林遊樂區，也是時隔20多年後，第1個由在地部落居民與政府機關凝聚共識推動成立的國家森林遊樂區，園區占地81.59公頃，海拔1400到1900公尺，位處霧林帶四季都有機會在午後看到宛如仙境的美景，其中紅檜、台灣扁柏形成的巨木群，是北台灣最佳親近巨木的觀賞點。

在園區環境升級部分，包含巨木區林道改善、入口意象、導覽解說牌更新、遊客中心轉型與無障礙環境營造，遊客中心也將提供簡單的餐飲服務，期間也進行巨木樹齡檢測與健檢、建立交通接駁服務聯盟及培力社區導覽解說員，全方位完善拉拉山國家森林遊樂區遊憩品質。