為了提供國內投資人布局美股進階版投資機會，復華S&P500成長ETF（00924）將於3月27日起募集，該ETF追蹤美股S&P 500成長指數，預計發行價格為新臺幣15元，相較於市面相關ETF價格介於30～50元，1張不到2萬即可打包美國百大成長企業。

回顧近十年美股歷經多個利空事件，包括2015年大陸股災、Fed於金融危機後於2015年底首次升息、2018年第四季爆發中美貿易戰，以及2020年第一季爆發新冠肺炎疫情，不論是S&P500成長或S&P500指數，其區間跌幅皆達兩位數；其中2020年因新冠疫情爆發，一度造成全市場恐慌，波段跌幅更超過3成。

不過觀察事件利空出盡、行情落底兩年後的行情表現，據統計，S&P500成長指數在上述利空事件後的漲幅皆優於大盤S&P500指數，其中，新冠疫情過後，資金重返成長股，帶動S&P500成長指數波段漲幅達111％，表現亦優於大盤。

復華新金融商品部主管廖崇文表示，S&P500成長指數成分股市值大、體質佳，且多為各產業龍頭績優生，即使股價因市場變動出現修正，但利空出盡後，具基本面的成長題材，最受市場資金青睞，也將是逢低布局美股的首選。S&P500成長指數表現相對突出的原因在於，該指數是從美股最具代表性的S&P500指數中，挑選獲利成長、營收成長與股價成長較好的前段班股票，是具有基本面支撐的大型成長股指數，過去十年表現也優於S&P500與S&P小型成長指數表現。

復華S&P500成長ETF（00924）經理人吳允翔指出，復華S&P500成長ETF追蹤S&P500成長指數，成分股檔數超過200檔，前五大產業配置比重分別為科技34.1％、醫療保健21.7％、消費16.5％、通訊服務6.6％、金融3.6％，其中金融完全沒有銀行股，因此此次銀行倒閉潮，對該指數無任何影響。其他成分股涵還蓋近期火熱的ChatGPT概念股，例如微軟、輝達等，以及今年開春以來漲幅領先大盤的電動車龍頭特斯拉、消費性電子龍頭蘋果及電商巨頭亞馬遜等熱門大型股皆有納入，囊括科技、消費等各大成長趨勢主題，輪動潛力不漏接，可全方位掌握美股未來趨勢動能，建議可納入做為全球股市核心資產配置部位。