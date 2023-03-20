科技公司女董逃漏稅1200萬元，收、領貨款逾億卻喊窮，執行署台中分署向法院聲請管收裁准。（資料照片）

中市1家科技公司2010年逃漏營業稅1200多萬元，中區國稅局追繳、開罰，並移送執行，負責人唐女要求分期繳交，卻只繳4萬元。執行署台中分署查出她是計畫性逃稅，貨款都收現金或匯入立即提領，連扣押凍結她在協力廠商的代收貨款，都被她騙走，共收、領走貨款逾億元，經向法院聲請管收獲准，唐女將被送交管收所拘禁。

46歲唐女在2010年成立1家科技公司，逃漏2010年6月到2011年6月間的營業稅共約1200多萬元，經中區國稅局追繳、開罰，並移送執行。

唐女向執行署台中分署喊窮表示，她很有誠意繳稅，要求按月分期繳納2萬元，但她在2020年底繳了4萬元後，就停繳了。

執行官調查唐女的資金流向赫然發現，她是有計畫性欠繳營業稅，要求協力廠商貨款給現金或抓緊廠商匯款當天立即提領出來，在中區國稅局送達稅單後，共提領出貨款高達9563萬餘元。

此外，台中分署同年10月30日核發執行命令，扣押凍結唐女在協力廠商的待收貨款，她竟向廠商詐稱已與國稅局達成還款協議，要求直接將貨款交給她，再收走440萬元。

台中分署調查時，唐女辯稱，收到的貨款都已拿去購買原料，但無法交代原料流向或提出相關事證，且公司所提報的資產負債表顯示，該公司在2021年底已無存貨。

行政執行官提出唐女提領現金紀錄及資產負債表等事證，向台中地院聲請管收，法官在3月16日裁准。

台中分署表示，欠稅民眾若明顯有繳稅能力，故意隱匿資產，行政執行機關追繳無效，向法院聲請管收經裁准，將被送交拘禁，管收最長可達3個月。台中分署強調，管收制度是為督促惡意欠款者自動繳納的手段，呼籲勿心存僥倖，主動清償才是正途。