前總統馬英九將赴大陸祭祖，前國安會祕書長蘇起今天認為，馬英九此行合情、合法、合理，他覺得應該是沒有問題的，大家也都能接受， 兩岸要和平需要一個模糊的空間，因此他也期盼馬英九能重提「九二共識」。

蘇起今天出席遠見天下文化舉辦的卜睿哲訪台高峰論壇，會前媒體詢問對馬英九即將赴大陸訪問的看法，蘇起表示，馬英九此次訪問合情、合法、合理，他可能是這一代政治人物裡面，最後一個去訪問大陸的。

他舉例，像是前總統陳水扁、謝長廷都去過，還有呂秀蓮、陳菊、蔡英文也都去過，馬英九現在沒有任何官位，也不去到北京，「所以我想應該是沒有問題啦！」

蘇起指出，馬赴大陸祭祖，這是人情之常，「所以我祝福他」，這是去掃墓，基本上老百姓都是可以接受的，除了政治人物以外，一般民眾也應該不太會用有色的眼光去看待。

至於馬英九此行是否重提「九二共識」？他說，兩岸之間需要有模糊空間，「九二共識」就是提供這樣的一個模糊空間，所以他比較希望馬英九會提這個事情，這代表台灣希望和平的人釋出的一個善意。

蘇起表示，假如民進黨主席賴清德也要和平的話，他也要想出一個模糊的詞，否則要堅持台獨，那就是「一和二的差別」，那就是只有對撞，屆時就是在座的各位，無論是男生或女生，「你們就要承擔這個事的後果，我想大部分的人不願意的嘛！」