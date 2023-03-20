一份首次針對人類進行的研究發現，熱量限制真能延長人類壽命，該研究的參與者每天只攝取其所需熱量的88%，為期2年後，老化速度減緩2~3%。國內醫師王思恒則認為，由於低熱量飲食的副作用包括飢餓、無力、肌肉與骨質流失、生殖功能下降、免疫功能下降，因此即使可以減緩老化速度，仍恐降低配合長期熱量赤字計畫的意願。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專表示，熱量限制已被證明可以延長細菌、果蠅、蠕蟲、老鼠、猴子等生物的壽命，因此一直以來都是老化相關研究的熱門主題。然而，由於人類的壽命太長，且無法完全控制進食量，過去缺乏證據顯示熱量限制也可延長人類壽命。

他今受訪時表示，今年一項刊登於期刊《自然老化》（Nature Aging）的研究發現，熱量限制也能減緩人類老化速度。研究團隊針對220位成年人進行為期2年的熱量限制實驗，將參與者分為熱量限制組與非熱量限制組，要求熱量限制組每日熱量攝取應少於其所需的25%，但受試者最後仍難以配合被指示的減量25%，平均只減少12%的熱量攝取。

之後，研究人員利用生物老化時鐘技術（DNA甲基化）測量發現，熱量限制組的老化速度減緩了2~3%。

王思恒認為，在此研究中，雖然熱量控制組的減幅未達標，但多數受試者的血壓、血糖和發炎指數均有改善，這代表即使熱量攝取未降太低，仍可獲得健康益處。維持健康體重與腰圍仍是最好的長壽策略，不過體重正常者就無須再限制熱量攝取了。